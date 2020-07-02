بعد إعلانه الانسحاب.. مرتضى منصور يتراجع ويعلن استكمال الزمالك الدوري

كتب: ضياء السقا

قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أبلغ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقرار استكمال الدوري المصري.

وكان مرتضى منصور أثار الجدل خلال الفترة الماضية، وأعلن عدم استكمال فريقه الدوري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف رئيس طنطا، في تصريحات لراديو "أون سبورت"، كواليس اجتماع وزير الرياضة، مع عدد من رؤساء الأندية، الخميس، قائلا: "شرحنا وجهات نظرنا للوزير، كنت متواجد أنا ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، وتحدثنا عن كيفية انتظام المسابقة خلال الفترة المقبلة، قمنا بعرض المشاكل التي قد تواجه الأندية ووجدنا استجابة من الوزير بشأن حل تلك المشاكل".

وبسؤاله عن طلبات نادي الزمالك، قال عريبي: "مرتضى منصور أكد للوزير أنه لا مشكلة لديه بشأن استكمال الموسم، كما أبلغ الوزير بقرار استكمال الدوري وعمل المسحات للاعبين".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد عقد، الأربعاء، اجتماعًا، لمناقشة عدة ملفات على طاولة المجلس خلال الفترة الحالية.

وأسفر اجتماع مجلس مرتضى منصور عن ستة قرارات جاءت كالتالي:

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– إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري.

– استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءًا من الخميس.

– خوض معسكر مغلق لمدة 15 يومًا ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

- تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

- أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

– تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

– خوض الفريق الأول بالنادي معسكرًا مغلقًا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.. واستئجار طائرة خاصة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.