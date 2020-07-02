شكرا لقرائتكم خبر عن كاف ييستقر على حكام مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استقر على أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف استكمال مباريات دوري أبطال أفريقيا بإقامة مباريات نصف النهائي من جولة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب، لإنهاء المسابقة مبكرًا بسبب التوقف الطويل نتيجة تفشي فيروس كورونا.

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كما قرر الكاف على استئناف مباريات الكونفدرالية في المغرب بنفس طريقة دوري الأبطال بدون مباريات ذهاب وعودة، ومن المقرر أن تقام المباريات في سبتمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.