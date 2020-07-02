شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مسحة كورونا للاعبى الزمالك الجمعة أو السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أنه تم تأجيل موعد خضوع لاعبى الفريق الأول لمسحة كورونا والتى كان مقررا لها اليوم، لتقام غدا الجمعة أو بعد غد السبت، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول أحد أيام السبت أو الأحد المقبلين استعدادا لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

فى نفس السياق، بدأ مسئولو الزمالك إجراءات عودة الثلاثى الأجنبى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى من بلادهم تونس والمغرب استعدادا لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، وخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثى خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة امس بعودة الفريق للتدريبات، ويحرص الجهاز الفنى والإدارى للزمالك على الاطمئنان على الثلاثى خلال تواجدهم فى بلادهم وتنفيذ برنامج التدريب الخاص بالفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

فيما رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبى وطلب من اللاعب اغلاق ملف الاحتراف نهائيا لحين انتهاء الفريق من منافسات دورى ابطال افريقيا والتى يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء فى الدور قبل النهائى للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وابلغ كارتيرون إدارة النادى برفضه رحيل أى لاعب من الفريق الا بعد نهاية مشاركة الفريق فى دورى ابطال افريقيا.

فى نفس السياق كشف مصدر داخل الاتحاد الافريقى لكرة القدم ان هناك اتجاه لعدم إقامة مباراتى الدور قبل النهائى ونهائى دورى ابطال افريقيا فى الكاميرون بسبب عدم وجود فنادق إقامة 5 نجوم تصلح لاستضافة 4 فرق كبرى فى العاصمة الكاميرونية وهى الأهلى والزمالك والرجاء المغربى والوداد المغربي، سوى فندق واحد فقط وهو هيلتون ياوندي، بينما باقى فنادق العاصمة ستكون اقل فى المستوى قليلا وهو ما يسبب وجود ازمة فى حالة إقامة المباراتين والنهائى فى العاصمة الكاميرونية..

وعن استعدادات الكاميرون لاستضافة بطولة الأمم الافريقية المقبلة فى ظل عدم وجود فنادق فى العاصمة الكاميرونية، فقد أكد المصدر ان جميع مدن الكاميرون تم تطوير الاستادات بها استعدادا للحدث الكبير وهو بطولة الأمم الافريقية، وينبقى فنادق مدينتين او ثلاثة من ضمنهم العاصمة ياوندي، مضيفا انه ربما يتم استبعاد ياوندى من استضافة مباريات دورى الابطال لهذا السبب.

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أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك انه تم تأجيل موعد خضوع لاعبى الفريق الأول لمسحة كورونا والتى كان مقررا لها اليوم، حيث ستقام غدا الجمعة أو بعد غد السبت، على ان يخوض الفريق تدريبه الأول احد أيام السبت او الاحد المقبلين وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

فى نفس السياق بدأ مسئولو الزمالك فى إجراءات عودة الثلاثى الأجنبى اشرف بن شرقى ومحمد اوناجم وفرجانى ساسى من بلادهم تونس والمغرب استعدادا لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، كذلك لخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثى خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة امس بعودة الفريق للتدريبات، ويحرص الجهاز الفنى والإدارى للزمالك على الاطمئنان على الثلاثى خلال تواجدهم فى بلادهم وتنفيذ برنامج التدريب الخاص بالفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

فيما رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبى وطلب من اللاعب اغلاق ملف الاحتراف نهائيا لحين انتهاء الفريق من منافسات دورى ابطال افريقيا والتى يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء فى الدور قبل النهائى للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وابلغ كارتيرون إدارة النادى برفضه رحيل أى لاعب من الفريق الا بعد نهاية مشاركة الفريق فى دورى ابطال افريقيا.

فى نفس السياق كشف مصدر داخل الاتحاد الافريقى لكرة القدم ان هناك اتجاه لعدم إقامة مباراتى الدور قبل النهائى ونهائى دورى ابطال افريقيا فى الكاميرون بسبب عدم وجود فنادق إقامة 5 نجوم تصلح لاستضافة 4 فرق كبرى فى العاصمة الكاميرونية وهى الأهلى والزمالك والرجاء المغربى والوداد المغربي، سوى فندق واحد فقط وهو هيلتون ياوندي، بينما باقى فنادق العاصمة ستكون اقل فى المستوى قليلا وهو ما يسبب وجود ازمة فى حالة إقامة المباراتين والنهائى فى العاصمة الكاميرونية..

وعن استعدادات الكاميرون لاستضافة بطولة الأمم الافريقية المقبلة فى ظل عدم وجود فنادق فى العاصمة الكاميرونية، فقد أكد المصدر ان جميع مدن الكاميرون تم تطوير الاستادات بها استعدادا للحدث الكبير وهو بطولة الأمم الافريقية، وينبقى فنادق مدينتين او ثلاثة من ضمنهم العاصمة ياوندي، مضيفا انه ربما يتم استبعاد ياوندى من استضافة مباريات دورى الابطال لهذا السبب.