في خطاب رسمي.مطلب غريب من الأندية لاتحاد الكرة ..تعرف عليه ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز أندية الدوري الممتاز بعض المطالب لتقديمها إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، ومن بين هذه المطالب هي فتح باب الإنتقالات الصيفية للموسم الجديد 2020 / 2021 في شهر أغسطس المقبل ،على الرغم من أن استكمال الموسم الحالي سينطلق يوم 7 أغسطس .
تضمن المطلب الذى اقترحه ماجد سامي رئيس نادي وادى دجلة ، و الذى سيتم وضعه في خطاب رسمي من الأندية وتقديمه للجنة الخماسية خلال ساعات أن يكون من حق الأندية بيع لاعبيها لأي نادي داخل و خارج مصر ، و أن يكون من حق اللاعب المشاركة مع ناديه الجديد في الموسم الحالي ، وذلك من أجل إنعاش الأندية ماديا ومواجهة أزماتها بعد توقف الدوري استمر لأكثر من 3 أشهر.
ووعد مسئولو اتحاد الكرة الأندية بالرد على هذا المطلب و مدي قانونيته خاصة أن الموسم لم يتنهي إلى جانب قانونية انتقال اللاعب من نادي لأخر ومشاركته في نفس الموسم وسيتم مخاطبة الفيفا بهذا الامر.
من ناحية أخري ، شهدت الجلسة التي جمعت وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي مع أندية الزمالك و الاتحاد السكندري و طنطا ، طلب الأندية ضرورو إزالة الخلافات بين الأهلي و الزمالك والصلح بين الناديين لأنهما الواجهة للرياضة المصرية داخل و خارج مصر.
كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا في تصريحات لـ " الخليج 365 " أنه تم الاتفاق خلال الجلسة أن الأهلي و الزمالك اكبر ناديين عربيا و افريقيا ، ويجب العمل على التهدئة بينهما و إزالة الخلافات ، والتوحد فيما بينهما خاصة أن الصلح بينهما سيكون أكبر إفادة للدوري و الكرة المصرية.
تابع عريبي أن مرتضى منصور الذى تواجد في الجلسة أكد أنه لا يمانع في عقد جلسة مع النادي الأهلي و أن اللجنة وجهت الشكر له على مبادرته ، مؤكدا أنه سيكون هناك محاولات لعقد جلسة مع محمود الخطيب و مجلس الأهلي لإنهاء أي خلافات برعاية وزير الشباب وا لرياضة.
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