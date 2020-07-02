شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يرى المغاربة حظوظهم فى إقصاء الأهلى والزمالك من أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة مباريات الدور نصف النهائى لمنافسات دورى أبطال أفريقيا بنظام مباراة واحدة، عكس ما كانت عليه فى الماضى، والتى كانت تقام على مباراتين "ذهابا وإيابا" وعلى ملاعب محايدة فى شهر سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا، ولم يتحدد بعد البلد المضيف للدورين نصف النهائى والنهائى لدورى الأبطال، بينما يستضيف المغرب الدورين نصف النهائى والنهائى للكونفدرالية، ليقلب موازين حسابات البطولة وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س : ما هى مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

ج: النادى الأهلى يلتقى الوداد المغربي، والزمالك يواجه الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

س: كيف يرى الوداد المغربى فرصه فى إقصاء الأهلى بهذا السيناريو؟

ج: قال محمد طلال، المتحدث الرسمى لنادى الوداد البيضاوى المغربى، "لا يهمنا أين سنواجه الأهلي، نحن نرحب بأى قرار، لأن الأهم أن نكون فى كامل جاهزيتنا، الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائى، تبقى لها الحظوظ نفسها، لن نبحث عن الأعذار، فالوداد له اسم على الصعيد الأفريقى وبصم على حضور جيد، فى النسخ الأخيرة بدورى الأبطال، الأهلى ليس سهلا ونعرف قيمته، فالفريق الذى يلقب بنادى القرن دائماً ما يشارك من أجل الفوز، وسيواجهنا بشعار الانتقام، من حسن حظنا، سنلعب عدة مباريات فى الدوري، قبل مواجهة الأهلي، وهذا عامل مهم، سيساعدنا للاستعداد جيدا ".

س: كيف يرى الرجاء المغربى فرصه فى إقصاء الزمالك بهذا السيناريو؟

ج : قال محسن متولى، لاعب الرجاء المغربى، "فريقى سيكون فى اختبار حقيقى وصعب أمام الزمالك الذى أطاح بالترجى التونسى حامل اللقب فى ربع النهائى، ولكن نمتلك الثقة الكافية فى قدرتنا فى الفوز على الزمالك فى المباراة الأولى".

وشدد "متولى" على أنه فى حال الفوز بمباراة الذهاب سيتعين على الفريق التعامل بحرفية وذكاء لضمان التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب الأفريقى للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

س : ماذا قدم الأهلى والوداد المغربى قبل الموقعة الأفريقية؟

ج : تأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

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فيما يحتل الأهلى صدارة الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة سجل 46 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف ولم يهزم وتعادل فى مباراة وحيدة ومازال لديه لقاء مؤجل

وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد ٩ نقاط وسجل لاعبيه ١٠ أهداف وتلقت شباكه ٦ أهداف ويعد أيوب الكعبى هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلى صعيد الدورى المغربى يتربع الوداد على الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة حيث سجل 27 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا .

س: ماذا قدم الزمالك والرجاء المغربى قبل الموقعة الأفريقية؟

ج : تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدورى المصرى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة سجل 22 هدفاً وتلقت شباكه 13.

وعلى نفس الوتيرة، لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 ، ويعد بدر بانون هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلى صعيد الدورى المغربى، يحتل الرحاء المركز الرابع أيضاً مثل الزمالك برصيد 24 نقطة من 13 مباراة حيث سجل 19 هدفاً وتلقت شباكه 13 .