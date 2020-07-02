شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بنادى وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية بنادي وادي دجلة الرياضي للوقوف على أخر الاستعدادات لاستقبال مرتادي النادي والبدء التدريجي لعودة النشاط الرياضي، في إطار متابعته المستمرة لاجراءات الوقاية وتطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات.

تابع صبحي الاجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أعضاء النادي، وكذلك عمليات التعقيم المستمرة داخل النادي والحفاظ علي المسافات والتباعد الاجتماعي بين الأعضاء، ياتي ذلك في إطار جولة الوزير التي يقوم بها في مختلف الاندية ومراكز الشباب والمتابعة الدورية للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حرصاً على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.

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وأجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية لمركز شباب عين الصيرة لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الوزارة لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات، وتفقد صبحى استعدادات مركز الشباب لاستضافة مرتاديه والبدء بعودة النشاط الرياضي، كما تفقد غرفة العزل المجهزة لاستقبال الحالات المختلفة، وأيضا تطوير ملعب كرة القدم واستغلال حمام السباحه كحق انتفاع. وأكد الدكتور أشرف صبحي المتابعة الدورية للإجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دورى حرصاً على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادى المنشآت الشبابية والرياضية.



وزير الرياضة فى دجلة



جولة صبحى فى دجلة