شكرا لقرائتكم خبر عن عريبي : جلسة الوزير أنهت اعتراض بعض الأندية على استكمال الدوري منها الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فايرز عريبي رئيس نادي طنطا أن هناك بعض الأندية كانت رافضة حتى الآن لعودة و استكمال بطولة الدوري ، وأوصلنا هذا الكلام خلال جلستنا لوزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي ، ولكن بعد الجلسة تم الموافقة من جميع الأندية على استنئناف بطولة الدوري.

تابع عريبي لـ " الخليج 365 " كان هناك بعض المطالب الصعبة التي تواجه الأندية وتم إبلاغ الوزير بها ووافق على تنفيذها بالتنسيق مع اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة ، ووافق الجميع على تنفيذ مطالب الدولة باستكمال بطولة الدوري ، على رأسها الزمالك فى حضور مرتضى منصور.

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شهدت الجلسة التي جمعت وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي مع أندية الزمالك و الاتحاد السكندري و طنطا ، طلب الأندية ضرورو إزالة الخلافات بين الأهلي و الزمالك والصلح بين الناديين لأنهما الواجهة للرياضة المصرية داخل و خارج مصر.

كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا في تصريحات لـ " الخليج 365 " أنه تم الاتفاق خلال الجلسة أن الأهلي و الزمالك اكبر ناديين عربيا و افريقيا ، ويجب العمل على التهدئة بينهما و إزالة الخلافات ، والتوحد فيما بينهما خاصة أن الصلح بينهما سيكون أكبر إفادة للدوري و الكرة المصرية.

تابع عريبي أن مرتضى منصور الذى تواجد في الجلسة أكد أنه لا يمانع في عقد جلسة مع النادي الأهلي و أن اللجنة وجهت الشكر له على مبادرته ، مؤكدا أنه سيكون هناك محاولات لعقد جلسة مع محمود الخطيب و مجلس الأهلي لإنهاء أي خلافات برعاية وزير الشباب وا لرياضة.