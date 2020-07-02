شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن استئناف الدورى 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

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وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.

أرسل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطاباً إلى الجهات الأمنية يستفسر فيه عن إمكانية إقامة أكثر من مباراة داخل القاهرة فى يوم واحد بعد استئناف بطولة الدورى، والمرجح لها منتصف شهر أغسطس المقبل.

واستفسر مسئولو اتحاد الكرة عن عدد المباريات الممكن إقامتها في يوم واحد داخل القاهرة، خاصة أن الأمن كان قد طلب قبل توقف النشاط الكروى عدم إقامة مباراة للأهلي والزمالك داخل القاهرة فى نفس اليوم.