شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أطول مباراة لكرة القدم استغرقت 3 ساعات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستغرق المدة القانونية لمباراة كرة القدم 90 دقيقة، مقسمة على شوطين، فترة كل شوط 45 دقيقة، ويفصل بينهما براحة مدتها 15 دقيقة، ولكن قد تزيد مدة المباراة حسب الوقت بدل الضائع، والذى يكون من تقدير حكم المباراة وفقا للدقائق التى توقفت فيها سواء لخروج لاعب أو تبديل أو إصابة أو غيره.

ولكن أن تستغرق مباراة 3 ساعات ونصف فهذا أمر غير المتعارف عليه وخارج نطاق الطبيعى، إلا أن هذا حدث بالفعل فى المباراة التى جمعت فريقى سانتوس البرازيلى ورول الأوروجويانى ببطولة كأس الحرية التى أقيمت فى أمريكا الجنوبية عام 1962 .

استغرقت المباراة 3 ساعات ونصف، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل من الفريقين البرازيلى والأوروجويانى، وجاء طول وقت المباراة بسبب الوقت الإضافى الذى تم احتسابه عدة مرات لعدم الاحتكام لركلات الترجيح وقتها، حيث لم يكن قد تم الاحتكام إليها أو ظهورها فى قوانين الكرة.

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ورغم أن هناك مباراة استغرقت 57 ساعة، إلا أنها غير محتسبة فى تاريخ كرة القدم خاصة أنها أقيمت بين فريقى جامعتى ليدز ووارويك فى إنجلترا، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 425-354، وكانت هذه المواجهة من أجل سببين، جمع الكثير من الأموال لصندوق التهاب السحابا، وكسر الرقم القياسى لأطول مباراة كرة قدم، الا أن المباراة المسجلة تاريخيا كأطول مباراة هى التى استغرقت 210 دقائق أى 3 ساعات ونصف.