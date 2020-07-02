شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب وزير الرياضة بتطبيق القانون وإزالة لافتات القرن من نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة النادى الأهلى اليوم مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفورى والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التى وضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، فى اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

وجاء فى مذكرة النادى أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلى بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين، وأنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضاً بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالاً بالقانون ٧١ لسنة٢٠١٧، عليه اتخاذ الازم قانوناً لإزالة هذه اللافتات من محيط نادى الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمى لناديهم.

وشدد الاهلى على أن هذا التعدى غير مسئول بالمرة، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات التى تحفظ حقوقه، مؤكداً أنه لن يسمح لأى كائن المساس بها.

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وكان النادى الأهلى قد أرسل إنذاراً على يد محضر إلى رئيس نادى الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادى الأهلى (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة، والتى تعد أحد استثماراته الرئيسية.

جاء فى الإنذار(رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ ٣٠ـ ٦ـ٢٠٢٠) أنه بتاريخ 22ـ 5ـ2000 منح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم جائزة نادى القرن للنادى الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادى القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفى يوم 22ـ5ـ2020 فوجئ النادى بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادى الزمالك وشعار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة )نادى الزمالك. نادى القرن الحقيقي).

وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقى لنادى الزمالك والتى تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار «كاف» بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الإفريقى بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31ـ 5ـ2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادى الزمالك فقط بعد إزالة شعار «كاف»، وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادى الزمالك هو نادى القرن الحقيقي.

ولما كان النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوَجَه إنذارًا على يد محضر لرئيس نادى الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمى للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادى الأهلى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.