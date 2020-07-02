المصرى يبحث عن ملعب لاستكمال مبارياته فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو المصرى عن ملعب لاستكمال مبارياتهم بالدورى، بعد التأكد من استكمال المسابقة خلال الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل بعد الجلسة التى عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين والذين أكدوا حاجتهم لـ6 أسابيع على الأقل لتجهيز اللاعبين بالشكل الكافى.

ورغم الأزمة التى تحيط جميع الأندية فى الوقت الحالى من ضرورة تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب خوفا من الإصابات التى قد تضرب فريقا عقب بعض المباريات بالدورى، فإن المصرى لديه مشكلة أكبر وهى ضرورة تجهيز ملعب يستضيف مبارياته المتبقية بالموسم، بعدما تحمل برج العرب عبء استضافة الفريق الساحلى خلال المواسم الماضية.

من ناحية أخرى، يحاول طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، استنساخ تجربة الثلاثى الشاب كريم العراقى وحسن على وإسلام عطية الذين تم تصعيدهم مع الأجهزة الفنية السابقة للفريق من قطاع الناشئين، ونجحوا فى إثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الخضراء، وأصبحوا فى وقت قياسى من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أى مدير فنى، وكان آخرهم إيهاب جلال الذى قرر تصعيد الثنائى على وعطية ومنحهم الفرصة سواء محليا أو أفريقيا واستطاعا الثنائى المشاركة بشكل فعال مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة .