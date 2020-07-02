شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجتمع برؤساء الأندية لمناقشة عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وفايز عريبى رئيس نادى طنطا، وأحمد الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

واستعرض الوزير قرار الحكومة المصرية بضرورة عودة النشاط الرياضى واستئناف مسابقة الدورى العام لكرة القدم، والعودة التدريجية للأنشطة الرياضة.

من جهته أكد محمد مصيلحى رئيس النادى أنه يؤيد جميع قرارات الدولة المصرية، وأشار الحضور ممثلو الأندية خلال الاجتماع إلى وجود بعض الموضوعات التى يجب العمل على حلها قبل استئناف مسابقة الدورى العام المصرى لكرة القدم، ومنها التأكيد على الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المباريات والعمل على عودة اللاعبين الأجانب لفرقهم فى أقرب وقت، ودعم الأندية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا .

وضاف مصيلحى أن فريق الاتحاد استأنف بالفعل تدريباته استعداداً لعودة المسابقة، وبحث الدكتور أشرف صبحى جميع الموضوعات التى تم عرضها من رؤساء الأندية خلال تلك الجلسة، ووعد بتذليل كافة العقبات لكى تتمكن الأندية من استئناف بطولة الدورى .