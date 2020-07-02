شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع محترف السلة على تجديد عقده لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع المحترف الأمريكى أليكس يونج على تجديد تعاقده مع الفريق، والاستمرار مع الفريق الأحمر موسما آخر فى ظل المستوى الذى ظهر به فى مباريات الفريق قبل توقف النشاط، حتى وصل الأهلى إلى منافسات best of 5، حيث تعاقد الأهلى مع يونج سبتمبر الماضى، ووقع على عقد يستمر لمدة موسم واحد مع القلعة الحمراء، وجاء التعاقد معه بناءً على رغبة أشرف توفيق المدير الفنى للفريق.

من ناحية أخرى، انتقلت هالة مصطفى لاعبة الفريق الأحمر إلى فريق كرة السلة بسموحة، بعد انتهاء عقدها مع الأهلى.

ويستعد فريق كرة السلة بالأهلى لاستئناف النشاط، والذى قرر له اتحاد كرة السلة بداية أغسطس، على أن تنطلق المسابقات والمباريات منتصف الشهر المقبل.

Advertisements

وأرسل اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، خطابا رسميا إلى الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، من ممارسى اللعبة، لإخطارهم بالتعليمات والخطوات التى حددتها وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضى وفقا لتصنيف اللعبة من حيث التلامس بين الاتحادات المختلفة .

وجاء فى الخطاب أن الاجراءات والارشادات الصادرة الواجبة الاتباع الخاصة بالاندية المشاركة فى مسابقات موسم 2019/2020 يمكن بدء التدريبات اعتبارا من اول يوليو 2020 ويمكن بدء المنافسات اعتبارا من أول اغسطس 2020 وفقا لدرجات التلامسات المختلفة وتطبيق اكثرا احترازا بشكل تدريجى، وفيما يخص السلة فإنها تندرج تحت الألعاب التلامسية، ومن المقرر أن تبدأ التدريبات من اول يوليو 2020، على أن تكون المنافسات من اول اغسطس 2020

وأكد دكتور مجدى أبو فريخة أنه تقرر انطلاق دورى السلة فى منتصف أغسطس المقبل على أن ينتهى بعد انطلاقه بـ 20 يوما، على اقل تقدير، مشيرا الى انه يتمنى استمرار البطولة دون وجود اى إعاقة، مشددا على أن الاتحاد ملتزم بالاكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بلعبة السلة.