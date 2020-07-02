شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يترأس اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الرياضة العرب بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى دورته الـ ٤٠ للصندوق العربى للأنشطة الشبابية والعربية، وكذلك الدورة رقم ٦٥ للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور وزراء الشباب والرياضة العرب أعضاء المكتب التنفيذى.

واستهل أشرف صبحى كلمته بالترحيب بمعالى الأستاذ أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، ومعالى الأستاذ عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، اللذان انضما إلى عضوية المكتب التنفيذي، خلفا لكل من الأستاذة سنية بن الشيخ وزيرة الشباب والرياضة السابقة بالجمهورية التونسية، ومعالى الدكتور أحمد رياض أبو طالب العبيدى وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، متمنياً لهما كل التوفيق.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون فى تطوير الأنشطة والبرامج التى تُنفذ والتى ساهمت بشكل كبير على تبادل الخبرات وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي، مشدداً على ضرورة إعطاء فرص لعدد أكبر من الشباب فى المشاركة فى الأنشطة والفعاليات والبرامج التى يتم تنفيذها حالياً عن طريق الفيديو كونفرانس أو مستقبلا بعد إنقضاء أزمة كورونا، مضيفاً أن الجميع يجب أن يعمل على مساعدة الشباب فى كل البلدان وتشجيعهم على الإبداع والإبتكار فى الأنشطة التى يشاركون فيها، والعمل على نشر خبراتهم بين الشباب العربى المشارك فى الفعاليات الأمر الذى يساعد كل الشباب المشارك على التقرب من بعضهم البعض.

وناقش الاجتماع إقامة اللقاء الـ 17 لشباب العواصم العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، مقترح إقامة مؤتمر لنصرة القدس الشريف، برنامج تمكين الشباب العربى بالمملكة العربية السعودية، الصالون الشباب العربى عن بعد " رؤية الشباب العربى لما بعد الكورونا"، برنامج محاكاة برلمان الشباب العربي، التأكيد على تنفيذ التوجيهات الصادرة عن المؤتمر الدولى للمبادرات الشبابية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب والذى أقيم فى مصر يناير 2020.

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فيما نقلت هيفاء أبو غزالة، أمين عام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية للوزراء، متمنية أن يكون الإجتماع القادم مجتمعين بعد إنتهاء ازمة فيروس كورونا.

حضر الإجتماع الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية والأستاذ عبد المنعم الشاعرى مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية