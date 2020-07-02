كيف خطط الزمالك لمواصلة تربع اليد على عرش البطولات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، للحفاظ على استقرار فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء "صائد البطولات" المحلية والأفريقية، ويحاول مسئولو النادى ترتيب أوضاع الموسم الجديد مبكرا بالمحافظة على اللاعبين النجوم وترتيب الجهازالفنى والتفكير فى أفريقيا مبكرا.
ويرصد الخليج 365 كيف خطط الزمالك للاستمرار فى التربع على عرش البطولات فى التقرير التالى:التجديد لنجم الفريق يحيى الدرع
نجح مسئولو نادى الزمالك فى الحصول على توقيع يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك على عقود التتجديد للقلعة البيضاء لمدة سنتين فى صفقة انتظرتها الجماهير البيضاء، ووقع الدرع فى منزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدما أنهى مسئولو الأبيض كافة إجراءات التعاقد وتقارب وجهات النظر مع اللاعب الذى كان مطمعا للأهلى خلال الفترة الماضية.
تعيين كونكورد اليد على رأس الجهاز الفنى
طلب استضافة بطولة أفريقيا والسوبر الأفريقى
وأكد مصدر مسئول فى الجهاز الفنى لفريق اليد تقديم طلب للاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية، التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر.
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