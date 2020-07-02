شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يشيد بجهود أشرف صبحى لخدمة الرياضة المصرية ومساندة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الشكر، التحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مؤكداً قيامه بدوره على الوجه الأكمل وحرصه على الاطمئنان بنفسه على سير العمل فى كل الأندية بعد استئناف النشاط وزياراته الميدانية المكثفة للبعض منها وفى مقدمتها النادى الأهلى واطمئنانه على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة لضمان سلامة الأعضاء والفرق الرياضية والعاملين والموظفين.

وقال محمود الخطيب إن الدكتور أشرف صبحى يعمل بكل طاقته ويساند كل الهيئات الرياضية دون تمييز، ويدعم المنتخبات الوطنية وكل الأبطال الذين يمثلون مصر فى المحافل الدولية، ولا ينكر أحد دوره الواضح فى قرار الدولة الصائب والذى اتخذته لجنة الأزمة التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط فى مختلف اللعبات الرياضية ودفع عجلة الإنتاج فى وجود إجراءات وقائية كافية.

وأضاف رئيس النادى الأهلى أن وزير الرياضة يعمل بتنسيق واتساق مع كل مؤسسات الدولة لمصلحة الوطن ويبذل قصارى جهده لأن تجرى المنافسات فى إطار الروح الرياضية والبعد عن التعصب وإعلاء المصلحة العليا، مشدداً على ضرورة دعم الدكتور أشرف صبحى ومساندته لأنه يسير فى الاتجاه الصحيح لخدمة الرياضة المصرية ووضعها فى المكانة التى تستحقها.