برة الملعب.. خلود عبد الماجد لاعبة اليد: حلمى أكون مغنية.. والسندريلا مثلى الأعلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب ألفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى خلود عبد الماجد لاعبة كرة اليد السابقة فى الشمس والجزيرة والزهور، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ القراءة. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ أنا فاشلة جدا فى المطبخ ولكن بعرف أعمل أومليت بيض. من نجمك المفضل؟ Johny depp . من مطربك المفضل؟ Frank sinatra .

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