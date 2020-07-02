شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 2 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يطبق الهبوط فى الدورى الممتاز وإلغائه فى القسمين الثانى والثالث، ناصر ماهر يرفض عرض ناسيونال ماديرا البرتغالى ويفضل الدورى المصرى.

الأهلي يطالب وزير الرياضة بتطبيق القانون وإزالة لافتات القرن من نادى الزمالك

أرسلت إدارة النادي الأهلي اليوم مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفوري والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات «نادي القرن» التي قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، في اعتداء صارخ على حقوق النادي الأهلي الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢. ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية. الزمالك يبدأ ترتيبات عودة الأجانب استعدادا لمباراة الرجاء بدأ مسئولو الزمالك إجراءات عودة الثلاثى الأجنبى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى من بلادهم تونس والمغرب استعداداً لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، وخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثى خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة أمس بعودة الفريق للتدريبات.

احتفالية لتكريم محمد صلاح في أول تجمع للمنتخب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري تنظيم احتفالية لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز وينال هذا الشرف ، علي أن تقام الاحتفالية في أول تجمع قادم للمنتخب وفقا للأجندة الدولية التي يعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. Advertisements

كارتيرون يحدد مصير مصطفى محمد بعد نهائي أفريقيا

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبى، وطلب من اللاعب إغلاق ملف الاحتراف نهائياً لحين انتهاء الفريق من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء فى الدور قبل النهائى للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وأبلغ كارتيرون إدارة النادى برفضه رحيل أى لاعب من الفريق إلا بعد نهاية مشاركة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.

ناصر ماهر يرفض عرض ناسيونال ماديرا البرتغالى ويفضل الدورى المصرى

رفض ناصر ماهر، لاعب النادى الأهلى المُعار لنادى سموحة، الانتقال لنادى ناسيونال ماديرا البرتغالى الذى طلب مؤخراً ضم اللاعب بشكل رسمى على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 120 ألف دولار، ورغم أن الأهلى رحّب بفكرة إعارة ناصر ماهر لعدم حاجة الفريق له خلال الموسم المقبل، وهو ما أكده رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، إلا أن اللاعب رفض فكرة الانتقال للنادى البرتغالى باعتبار أن العرض ليس مُغرياً على الصعيد المالى، ويرى اللاعب أن البقاء فى الدورى المحلى سيكون أفضل بالسنبة له على الصعيد المالى.

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اقتراحاً بتطبيق نظام الهبوط فى الدورى الممتاز فقط هذا الموسم، بحيث تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى دورى القسم الثانى كما هو معمول به فى السنوات الماضية، لاسيما بعد تأكد استئناف النشاط الكروى وعودة مسابقة الدورى العام بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.