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الاتحاد السكندري يعلن تفاصيل جلسته مع وزير الرياضة

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استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى الذي استعرض العديد من الموضوعات الهامة سواء على المستوى الرياضى أو الإنشائى لزعيم الثغر .

وتناقش الوزير مع محمد مصيلحى في الآليات الخاصة بعودة مسابقة الدورى العام

المصرى لكرة القدم ، حيث أشار رئيس النادى أنه يؤيد جميع قرارات الدولة المصرية و أوضح إلى وجود بعض الموضوعات التي يجب العمل على حلها قبل استئناف المسابقة و منها التأكيد على الإجراءات الاحترازية و عودة اللاعبين الأجانب و دعم الأندية لمواجهة آثار جائحة فيروس .
و أوضح رئيس النادى أن فريق الكرة قد استأنف بالفعل التدريبات أستعداداً لعودة المسابقة ، و وعد الوزير بتذليل كافة العقبات لكى تتمكن الأندية من أستئناف بطولة الدورى و النشاط الرياضى بوجه عام .
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