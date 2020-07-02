الاتحاد السكندري يعلن تفاصيل جلسته مع وزير الرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى الذي استعرض العديد من الموضوعات الهامة سواء على المستوى الرياضى أو الإنشائى لزعيم الثغر .
وتناقش الوزير مع محمد مصيلحى في الآليات الخاصة بعودة مسابقة الدورى العامالمصرى لكرة القدم ، حيث أشار رئيس النادى أنه يؤيد جميع قرارات الدولة المصرية و أوضح إلى وجود بعض الموضوعات التي يجب العمل على حلها قبل استئناف المسابقة و منها التأكيد على الإجراءات الاحترازية و عودة اللاعبين الأجانب و دعم الأندية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا .
و أوضح رئيس النادى أن فريق الكرة قد استأنف بالفعل التدريبات أستعداداً لعودة المسابقة ، و وعد الوزير بتذليل كافة العقبات لكى تتمكن الأندية من أستئناف بطولة الدورى و النشاط الرياضى بوجه عام .
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