الاتحاد السكندري يعلن تفاصيل جلسته مع وزير الرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى الذي استعرض العديد من الموضوعات الهامة سواء على المستوى الرياضى أو الإنشائى لزعيم الثغر .

وتناقش الوزير مع محمد مصيلحى في الآليات الخاصة بعودة مسابقة الدورى العام