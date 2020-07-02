السعودية تعلن تكفلها بعلاج خالد الزيلعي لاعب النصر المصاب بمرض مجهول

أعلنت المملكة العربية السعودية، تكفلها بعلاج خالد الزيلعي لاعب فريق النصر السعودي السابق، والذي أعلن مؤخراً، عن إصابته بمرض مجهول.

وأكد الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز مدير إحدى المؤسسات الإنسانية في المملكة، عن تحمل تكاليف متابعة الحالة الصحية للاعب النصر السابق، والتي شهدت تدهوراً خلال الساعات الأخيرة.

وتواصل الأمير عبد العزيز بن تركي وزير في المملكة، عن تحمل تكاليف متابعة الحالة الصحية للاعب النصر السابق، والتي شهدت تدهوراً خلال الساعات الأخيرة.وتواصل الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي مع اللاعب، مشدداً له على تسخير كافة الإمكانات لتقديم الرعاية الصحية له، بعدأن ناشد اللاعب السلطات السعودية بضرورة مساعدته بعد فقدان مصدر دخله الرئيسي من لعبة كرة القدم، فضلاً عن عدم تواجد سكن شخصي خاص به الفترة الحالية.

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