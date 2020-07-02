رسميا.. طارق محروس مدرباً لفريق يد الأهلي

تولى طارق محروس منصب المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بشكل رسمي خلفاً للمدرب السويدي أولا ليندجرين. وتوصل الأهلي لاتفاق رسمي مع محروس بعد اتصالات قام بها رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. وكان محروس قد رحل عن قيادة يد الأهلي منذ فترة وتولى تدريب الأهلي السعودي. Advertisements محسن رمضان في صفوف يد الأهلي

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