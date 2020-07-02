kora goal مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 2 / يوليو / 2020 الدوري الانجليزي beIN Sport

شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يواجه مانشستر سيتي فريق ليفربول الأنجليزي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 وذلك في أطار مباريات الجولة 32 من الدوري الأنجليزي الممتاز، اللقاء المنتظر من قبل عشاق ومحبي الفريق الأحمر ومحبي الفرعون محمد صلاح، جاء ذلك بعد أن توج الريدز بلقب البريميرلييج الأول في تاريخهم، الأمر الذي جعل السعادة تدخل في قلوب محبية، وتقام هذة المباراة علي أرضية ملعب الاتحاد.

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سيشهد ملعب الأتحاد قمة منتظرة جدا من قبل الفائز بلقب البريميرلييج الموسم الحالي وهو فريق ليفربول الانجليزي والذي تمكن في الاستحواذ علي الاغلبية الكاسحة من البطولات المحلية، وذلك في الموسمين الماضيين وهو المان سيتي، وسيدخل المدير

الفني للفريق الاحمر “كلوب” هذة المباراة وعلي عينة الفوز وذلك من أجل مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، بينما سيأمل بيب جوارديولا للانتصار من أجل رد الاعتبار لخسارة لقب الدوري بعد الفوز به مرتين متتاليتين.

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علي الجانب الأخر نتحدث عن الفريق المنافس المان سيتي الذي سقط في لقاء الذهاب امام ليفربول بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم علي ارضية ملعب

انفيد، والذي اظهر فية رفقاء محمد صلاح قوة كبيرة تدل علي رغبتهم الشديدة في تحقيق اللقب منذ بداية الموسم ويتواجد المان سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بعد ان لعب 31 مباراة تمكن الفوز في 20 ثم تعادل في 3 وخسر 8 مباريات حتي الان، ويدخل هذة المباراة وهو يأمل في تحقيق الفوز علي ليفربول من أجل اسعاد جمهورة.

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تنطلق ضربة بداية الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 وذلك في تمام الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت السعودية، 9:15 مساءاً بتوقيت مصر، 10:15 مساءاً بتوقيت فلسطين، 10:15 مساءاً بتوقيت الأردن، 10:15 مساءاً بتوقيت سوريا، 10:15 مساءاً بتوقيت لبنان، 10:15 مساءاً بتوقيت العراق، 9:15 مساءاً بتوقيت السودان، 10:15 مساءاً بتوقيت اليمن وتقوم قناة بي أن سبورت الرياضية 2 بنقل اللقاء بتعليق حفيظ دراجي.