كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 02/07/2020 الدوري الإنجليزي Ostora

في مباراة نارية من العيار الثقيل، يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الاتحاد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2، يسعى ليفربول لتحقيق الفوز والثلاث نقاط وذلك بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا، وكان ليفربول قد فاز في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في ثالث مباريات الريدز بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس وذلك بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا، وكان ليفربول قد فاز في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في ثالث مباريات الريدز بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الان (من هنا) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الان (من هنا) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الان (من هنا) Advertisements ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، جمعهم من 28 انتصار و2 تعادل وهزيمة وحيدة فقط، بينما على الجهة المقابلة يرغب مانشستر سيتي في تحقيق نتيجة الفوز أمام خصم صعب للغاية، حيث يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، جمعهم من 20 انتصار و3 تعادلات و8 هزائم، ويأمل في تحقيق الفوز على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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