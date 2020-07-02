رياضة | رسميا.. عودة أرض برج العرب لحيازة نادي الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. عودة أرض برج العرب لحيازة نادي الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت إدارة نادى الاتحاد السكندري، إجراءات استلام واستعادة حيازة أرض برج العرب ، التي سبق وتم تخصيصها للنادى عام 2009 بمساحة 52.4 فدان بالحى السكنى الرابع بمدينة برج العرب .

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد، إنه تم الاستلام الفعلى للأرض بحضور كلا من حازم الرجال أمين صندوق النادي، وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة، وجاسر شمس المدير التنفيذي، و الإدارة القانونية و بعض القيادات التنفيذية بالنادى و مسئولي مدينة برج العرب الجديدة برئاسة المهندس عصام بدوي.

وسبق وأعلن مصيلحي عن عزم مجلس الإدارة دراسة الآليات وبعض المقترحات للأستفادة من هذه المساحة الكبيرة و المتميزة لخدمة السادة أعضاء النادى و كذلك بعض المشروعات الرياضية الاستثمارية التي يمكن من خلالها إحداث طفره فى موارد النادى المالية خلال المرحلة المقبلة.