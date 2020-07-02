رياضة | فالنسيا يُعلن إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر فالنسيا يُعلن إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي فالنسيا الإسباني لضربة قوية، بإصابة مهاجم الفريق رودريجو مورينو، بتمزق جزئي في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.



ولم يقدم النادي تفاصيل حول فترة التعافي التي سيحتاجها اللاعب، واكتفى بالإشارة إلى أن الأمر سيكون رهن تطور حالته خلال الأسابيع المقبلة. لكن بالنظر لطبيعة الإصابة ومع تبقي نحو أسبوعين على انتهاء المسابقة، سيكون من الصعب أن يعود مورينو للملاعب هذا الموسم.

وأوضح النادي أن اللاعب تعرض للإصابة الأربعاء في مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو.

1- ريال مدريد 71 نقطة 2- برشلونة 70 نقطة 3- أتلتيكو مدريد 59 نقطة 4- إشبيلية 57 نقطة 5-فيا ريال 54 نقطة 6- خيتافي 52 نقطة 7-أتلتيك بيلباو 48 نقطة 8- ريال سوسيداد 47 نقطة 9- غرناطة 43 نقطة Advertisements 10-فالنسيا 46 نقطة 11- أوساسونا 41 نقطة 12- ليفانتي 41 نقطة 13- ريال بيتيس 37 نقطة 14- بلد الوليد 35 نقطة 15- إيبار 35 نقطة 16- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة 17- سيتا فيجو 34 نقطة 18- ريال مايوركا 26 نقطة 19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة 20- إسبانيول 24 نقطة

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