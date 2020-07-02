رياضة | شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن موعد عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن موعد عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة الدوري المصري مرة أخرى ، بعدما تقرر أن يستكمل خلال الفترة القادمة بعدما توقفت المسابقة لفترة طويلة .

وأعلن شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الدوري المصري سيعود يوم 7 أغسطس القادم بمؤجلات المسابقة .

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "عوده الدوري العام رسميا 7 أغسطس الأهلي مع انبي و 8 أغسطس الزمالك مع المصري".

يذكر أن الاتحاد المصرى لكرة القدم سيعلن خلال ساعات عن مواعيد بطولة الدوري .