رياضة | تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم ملعب الفريدو دى ستيفانو مباراة قوية تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره خيتافي ضمن مباريات الجولة ال 33 من بطولة الدوري الاسباني .

ويسعي ريال مدريد للفوز اليوم على خيتافي لإستغلال سقوط برشلونة أمام أتليتكو مدريد للإنفراد بصدارة الليجا الإسبانية بفارق 5 نقاط .

وستقام مباراة ريال مدريد وخيتافي فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند مندي، سيرجيو راموس، رافائيل فاران ،داني كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، فيدي فالفيردي ،لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيما.