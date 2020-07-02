رياضة | عمدة ليفربول يوجه رسالة لـ"صلاح"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر عمدة ليفربول يوجه رسالة لـ"صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عمدة مدينة ليفربول ، جو أندرسون رسالة إلى نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الريدز.

ونقل موقع "ليفربول إيكو" قول العمدة أندرسون الذي يشجع إيفرتون الإنجليزي: "محمد صلاح شخص متواضع ونحن فخورون بعلاقته بمدينة ليفربول".

وتابع: "هذا رصيد له كلاعب مصري وهو سفير كرة القدم المصرية في ليفربول وكرة القدم الإنجليزية".

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وواصل مازحا: "سأسمح لصلاح بالترشح لعمدة ليفربول إذا سمح لي بلعب كرة القدم مثله!".

وأضاف: "ولكن إذا كان صلاح سعيدا بكونه عمدة ليفربول، فسيكون لديه أيضا الكثير من المشجعين والمؤيدين".

وأثنى عمدة ليفربول على "الفرعون": "صلاح يسعى للفوز بالبطولات وليس كسب المال فقط، لقد حقق نجاحا كبيرا مع ليفربول، وإذا استمر مع الفريق فسيواصل تلك النجاحات".

وختم العمدة أندرسون كلامه: "آمل في أن يبقى مع الريدز لأنني أحب رؤيته وأنا أستمتع بكرة القدم التي يلعبها، أنا أحترم اللاعب وأقدره كثيرا".