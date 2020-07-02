رياضة | أرسنال يعلن جاهزية نجمه قبل موقعة وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال يعلن جاهزية نجمه قبل موقعة وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم تعافي نجمه قبل مواجهة وولفرهامبتون الصعبة يوم السبت القادم في البريمير ليج.

تعافى لاعب الوسط الأروجوياني لوكاس توريرا، نجم آرسنال بشكل تام بعد إصابة في الكاحل، أبعدته عن الملاعب أربعة أشهر، ليصبح مرة أخرى جاهزاً تحت إمرة مدربه ميكيل أرتيتا.

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وأكد النادي اللندني أن توريرا الذي لعب 33 مباراة مع الفريق خلال هذا الموسم، جاهز للعب مرة أخرى بعد التعافي.

ويعود إلى أرتيتا قرار إشراك النجم البالغ من العمر 24 عاماً مباراة أرسنال أمام ولفرهامبتون واندرارز المرتقبة السبت على ملعب مولينو.