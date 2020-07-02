رياضة | معلول وبنشرقي في الصدارة.. كشف حساب نجوم شمال إفريقيا بالدوري المصري هذا الموسم (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر معلول وبنشرقي في الصدارة.. كشف حساب نجوم شمال إفريقيا بالدوري المصري هذا الموسم (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نجوم شمال إفريقيا في فرض سطوتهم على الملاعب المصرية بالموسم الحالي، حيث اعتمدت بعض الأندية على العديد من نجوم المغرب وتونس وليبيا هذا الموسم، وتألق بعض هؤلاء اللاعبين وقدموا مستويات رائعة وحققوا نجاحات مميزة مع أنديتهم بالبطولات المختلفة، بينما فشل آخرين في اثبات أنفسهم ولم يتركوا أي بصمة تُذكر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه نجوم شمال إفريقيا المحترفين بالدوري المصري هذا الموسم:-

تونس

- علي معلول:

يُعد نجم الأهلي واحد من أفضل المحترفين الأجانب في مصر خلال الفترة الحالية، خاض مع الفريق الأحمر هذا الموسم 12 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف، بينما شارك في 7 مباريات بدوري أبطال إفريقيا وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، ولعب مباراة بكأس السوبر المصري.

- فرجاني ساسي:

من نجوم شمال إفريقيا المتألقين بالكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة مع فريق الزمالك، حيث خاض اللاعب 11 مباراة مع فريقه بالموسم الحالي في الدوري، وسجل هدف وصنع مثله، كما سجل هدف آخر بكأس مصر، ولعب 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، لكنه لم يسجل أي أهداف بالبطولة.

- فخر الدين بن يوسف:

انضم للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في 4 مباريات مع الدراويش ببطولة الدوري الممتاز، وسجل هدفين فقط، بينما خاض مباراة وحيدة بكأس مصر، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- سيف الدين الجزيري:

من النجوم التوانسة الذين تألقوا في الدوري المصري هذا الموسم سيف الجزيري مع فريق المقاولون العرب، حيث خاض مع ذئاب الجبل 16 مباراة بالبطولة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف وساهم في احتلال فريقه "وصافة" الدوري، بينما خاض مباراة بكأس مصر، ولم يسجل أي أهداف.

- رفيق كابو:

تعاقد معه نادي وادي دجلة قادمًا من الإتحاد المنستيري التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019 لتدعيم خط هجوم الفريق الدجلاوي، وخاض مع الفريق 15 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين، بينما خاض مباراة بكأس مصر وسجل هدف.

- عمر لعيوني:

انتقل لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019 قادمًا من نادي بودو جليمت النرويجي، وشارك في 9 مباريات بالدوري الممتاز، وصنع هدف وحيد، بينما لعب 4 مباريات بكأس الكونفيدرالية وسجل هدف وحيد، بينما خاض مباراة واحدة بكأس مصر، وصنع هدفين.

المغرب

- أشرف بنشرقي:

من أفضل المحترفين العرب بالدوري المصري هذا الموسم، النجم المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، وانضم للقلعة البيضاء في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي، خاض 11 مباراة مع الفريق بالدوري وسجل هدف وصنع 4 أهداف أخري، بينما شارك في 10 مباريات بالبطولات الإفريقية، وسجل 8 أهداف، وصنع 4 أهداف أخري.

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وشارك "بنشرقي" مع الزمالك في 4 مباريات مع الزمالك بكأس مصر، وسجل 4 أهداف، كما لعب مباراتين بكأس السوبر وصنع هدف وحيد.

- وليد أزارو:

من المحترفين المغاربة بالدوري المصري، المهاجم وليد أزارو لاعب الأهلي، وشارك مع الفريق الأحمر في 7 مباريات بالدوري وسجل هدفين وصنع هدف، بينما خاض مباراة بكأس مصر وسجل هدفين، ولعب 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفين، وتم إعارته للاتفاق السعودي في يناير الماضي.

- محمد أوناجم:

ظهر المغربي "أوناجم" بمستوي جيد رفقة فريق الزمالك هذا الموسم، وخاض مع الفريق الأبيض 13 مباراة بالدوري سجل هدفين وصنع 3 أهداف، بينما شارك في 7 مباريات إفريقية وسجل هدف وصنع آخر، ولعب مباراة بكأس مصر وأخري بكأس السوبر المصري ولم يسجل أي أهداف.

- أحمد مرشوش:

انتقل لصفوف نادي مصر المقاصة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي شباب الحسيمة المغربي، وخاض مباراة وحيدة مع الفريق الفيومي بالدوري لمدة 16 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- عبد الكبير الوادي:

انضم اللاعب المغربي عبد الكبير الوادي لصفوف نادي وادي دجلة قادما من اتحاد طنجة، ويلعب في مركز خط الوسط المهاجم والجناح الأيسر، وشارك في 19 مباراة مع الفريق الدجلاوي بواقع 17 مباراة بالدوري ومباراتين بكأس مصر وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

- حميد أحداد:

انضم لصفوف الزمالك في صيف 2019 قادما من الرجاء الرياضي المغربي، ولكنه لم يحظي بثقة الجهاز الفني، مما دفع إدارة النادي لإعارته لفريقه السابق والذي شارك معه طوال الموسم الحالي، وقدم معه مستويات رائعة في الدوري المغربي ودوري الأبطال، وساهم في وصول فريقه لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

ليبيا

مفتاح طقطق:

من أبرز نجوم ليبيا في الدوري المصري اللاعب مفتاح طقطق جناح فريق المصري البورسعيدي، وشارك اللاعب في 15 مباراة مع فريقه بالدوري وسجل هدفين وصنع 5 أهداف، بينما خاض مباراة وحيدة بكأس مصر، ولعب 7 مباريات بالكونفيدرالية الإفريقية، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

محمد الترهوني:

انضم لفريق سموحة في صيف 2019 قادما من أهلي طرابلس الليبي لتدعيم الجبهة اليسري في الفريق السكندري، وشارك مع الفريق في 11 مباراة وسجل هدف وصنع هدف وحيد.

أنيس سالتو:

تعاقد معه نادي الإتحاد في يناير الماضي، قادما من النجم الساحلي التونسي، ولعب 4 مباريات مع زعيم الثغر في بطولة الدوري الممتاز، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ورحل عن مصر بشكل مفاجئ ودون إذن إدارة النادي خلال الأيام الماضية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لدي النادي وبات مصير عودته للفريق السكندري غامضا.