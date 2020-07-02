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رياضة | الكشف عن سر استبعاد هازارد عن مواجهة خيتافي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر استبعاد هازارد عن مواجهة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم إستبعاد البلجيكي إيدين هازارد نجم الإسباني عن مباراة الفريق الملكي اليوم أمام خيتافي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن هازارد لا يعاني من أي إصابات وإستبعاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني له عن قائمة الملكي في مواجهة خيتافي جاء كإجراء إحترازي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان يرغب في حماية هازارد وذلك عن طريق إراحته خاصة أن النجم البلجيكي تلقى عدة ضربات في كاحله في المباريات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يرغب في تجهيز هازارد للمباريات المتبقية للفريق في بطولة الدوري الإسباني وبطولة ولذلك قرر المدير الفني الفرنسي إراحته وعدم إستدعاءه لمواجهة خيتافي.

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