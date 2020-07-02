رياضة | عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مسؤولو نادي هدرسيفيلد تاون الإنجليزي، صدمة قوية إلى إدارة النادي الأهلي، بشأن الشروط المادية المطلوبة للتنازل عن خدمات رمضان صبحي نجم الفريق الأول، بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسؤولي القلعة الحمراء، في إنهاء الصفقة لصالحهم بشكل نهائي، بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصةً أن رمضان يعد من أهم العناصر في صفوفه.

وتمسك هدرسفيلد، بالحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلي، بالموسم الجديد.

Advertisements

طلب النادي الإنجليزي، جاء بمثابة الصدمة لإدارة المارد الأحمر والتي تقدمت مؤخرًا بعرض يبلغ قيمته 2.5 مليون جنيه إسترليني، لحسم الصفقة.

ويحاول خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ونادر شوفي وكيل اللاعب، التواصل مع إدارة هدرسفيلد تاون، من أجل تخفيض المطالب المادية في ظل رغبة اللاعب البقاء داخل التتش.

ويلعب رمضان صبحي، ضمن صفوف النادي الأهلي بالوقت الحالي على سبيل الإعارة وتنتهي بنهاية الموسم الجاري وسط محاولات للأبقاء عليه.