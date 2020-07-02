الامارات | استثناء ناد من تراخيص الأندية في مسابقات "المحترفين"

شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء ناد من تراخيص الأندية في مسابقات "المحترفين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية خلال اجتماعها الدوري أمس، الترخيص ضمن مسابقات رابطة المحترفين، لـ13 ناديا باستثناء الظفرة. وجاء ذلك على إثر اجتماع اللجنة عن بعد، برئاسة عمر الحاي الميدور، وحضور نائب الرئيس حمد الجنيبي، والأعضاء: أحمد المهيري، بركان خليفة، يوسف عزير ومحمد حسن.

وقررت اللجنة الترخيص لشركات الكرة في شباب الأهلي والوحدة والعين وعجمان والنصر وكلباء والوصل والشارقة وبني ياس، وخورفكان والجزيرة والفجيرة وحتا. أما بخصوص شركة الظفرة، فقالت إن عدم الترخيص يعود إلى عدم اجتياز المعيار المالي. وقالت اللجنة خلال بيانها الصحافي إنه ستكون أمام الظفرة طلب الاستئناف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام قرار لجنة التراخيص الابتدائية.

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وستخضع جميع شركات الكرة لتقييم الاتحاد الآسيوي، بحسب الجدول الزمني المعتمد لدورة التراخيص الحالية، على أن يتم إصرار الترخيص الآسيوي في أكتوبر المقبل.

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