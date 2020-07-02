الامارات | ناد أرجنتيني يفتح الطريق أمام ميسي لتحقيق حلم "العودة من الغربة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن ناد أرجنتيني يفتح الطريق أمام ميسي لتحقيق حلم "العودة من الغربة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح تحقيق حلم "العودة من الغربة" واللعب لنادي نيولز اولد بويز الأرجنتيني متاحاً للتحقيق أمام نجم فريق برشلونة الاسباني، الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن أكد نائب رئيس النادي الأرجنتيني، كريستيان داميكو، أنهم جاهزون لتحقيق حلم اللاعب بالانضمام إلى صفوفهم.
وكان ميسي اعترف في أكتوبر من العام الماضي، أنه في حال مغادرته فريق برشلونة الإسباني فإنه لن يلعب لأي نادٍ آخر في العالم، سوى في وطنه الأرجنتين الذي يريد الاستقرار فيه، بعد انتهاء تجربته الاحترافية مع "البلاوغرانا"، وأنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في نادي "نيولز أولد بويز" على وجه التحديد.
وقال كريستيان داميكو في تصريحات لـ "تي أن تي سبورت:"نأمل أنه حينما يأتي اليوم الذي يريد فيه ميسي العودة إلى الأرجنتين أن يختار انهاء مسيرته معنا هنا في النادي الذي قضى فيه طفولته". ولعب ميسي ست سنوات في النادي الأرجنتيني قبل أن ينضم إلى نادي برشلونة. وينتهي عقد الدولي الأرجنتيني مع برشلونة العام القادم.
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