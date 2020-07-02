الامارات | نجم فريق العين يشرف على تدريبات أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فريق العين يشرف على تدريبات أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نجم فريق العين، الدولي مهند العنزي عن سعادته البالغة وفخره بمشاركة أصحاب الهمم، من أبطال الأولمبياد الخاص، الحصة التدريبية التي جرت اليوم، "عن بعد" عبر المنصة الافتراضية. وقال إن ملامح البهجة والفرح ارتسمت على وجوه الجميع، وهم يشاركون في التدريبات برغبة كبيرة. وقدم العنزي الحصة التدريبية من داخل منزله الذي أوجد فيه مكاناً لممارسة تدريباته الخاصة بالتزامن مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.وكان العنزي الحاصل على بكالوريوس الإعلام إلى جانب الرخصة التدريبية "C"، أشرف على تدريب فريقي كرة القدم للرجال والسيدات.

وقال العنزي، في حديثه لقناة نادي العين إن "قيم ومبادئ نادي العين، تدفع كل منتمٍ لهذا الكيان الشامخ إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات الخلاقة والفعاليات المجتمعية الداعمة لشعب الإمارات الوفي، سعياً لترسيخ مفهوم النادي الشامل الذي لا يقتصر عطاؤه على الجوانب الرياضية فحسب، لذلك جميع لاعبي الفريق تجدهم أكثر رغبة في المشاركة خلال المناسبات التي ترتبط بخدمة المجتمع وتجسد المعاني الحقيقية لرسالة الإنسانية في وطني الإمارات.

وحول الحصة التدريبية، قال: وضعت برنامجا تدريبيا خفيفا تحت عنوان المشاركة الفاعلة والتقدير الكبير لأبطال الأولمبياد الخاص، وكنت أحرص على مراقبة الجميع عبر المنصة الافتراضية، خلال عملية الإحماء التي سبقت تدريبات الركض بالكرة والسيطرة عليها، وما أسعدني حقاً تلك الفرحة الكبيرة التي لمستها في نفوس الجميع، الأمر الذي لا يمكنني وصفه بأبلغ العبارات، فضلاً عن حرص الكل على تطبيق المران".

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وعن حديثه إلى الأبطال، قال: طالبني الجميع مع نهاية التدريب بجلسة خاصة من خلال المنصة الافتراضية للإجابة على بعض الأسئلة، التي كانت لديهم، وكنت سعيداً بتلبية رغبتهم".

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