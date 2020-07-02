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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برباتوف: على اليونايتد أن يهتم بالمراكز الأربعة الأولى وليس الأول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
لفت اللاعب السابق ديميتار برباتوف إلى أن مانشستر يونايتد يحرز تقدمًا تحت قيادة أولي غونار سولسكاير، لكن يجب عليهم الآن التطلع إلى المراكز الأربعة الأولى وليس المركز الأول.
وقال برباتوف: "إذا تمكنوا من الحفاظ على هذا المستوى من الأداء حتى نهاية الموسم، فسيكون ذلك رائعًا، وسيعطي الجميع في النادي دفعة كبيرة في الموسم الجديد".
وأضاف: "آمل أن يحجزوا مكانهم في المراكز الأربعة الأولى. إذا كان هذا هو الحال، فيمكن أن يكون بالفعل بداية لشيء ما، خاصة مع فريقهم الشاب وما يبنيه سولسكاير".
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