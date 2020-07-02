برباتوف: على اليونايتد أن يهتم بالمراكز الأربعة الأولى وليس الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

لفت اللاعب السابق ديميتار ​برباتوف​ إلى أن ​مانشستر يونايتد​ يحرز تقدمًا تحت قيادة أولي غونار ​سولسكاير​، لكن يجب عليهم الآن التطلع إلى المراكز الأربعة الأولى وليس المركز الأول.



وقال برباتوف: "إذا تمكنوا من الحفاظ على هذا المستوى من الأداء حتى نهاية الموسم، فسيكون ذلك رائعًا، وسيعطي الجميع في النادي دفعة كبيرة في الموسم الجديد".

وأضاف: "آمل أن يحجزوا مكانهم في المراكز الأربعة الأولى. إذا كان هذا هو الحال، فيمكن أن يكون بالفعل بداية لشيء ما، خاصة مع فريقهم الشاب وما يبنيه سولسكاير".