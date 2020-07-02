لاسارتي: ما نراه يشبه صورة كاريكاتورية لغريزمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

أعرب المدرب الأوروغواياني ​مارتن لاسارتي​ عن إستيائه من طريقة تعامل المدرب ​كيكي سيتيين​ مع ​أنطوان غريزمان​ في برشلونة.



وقال لاسارتي في تصريحات نشرها موقع غول: "ما نراه يشبه صورة كاريكاتورية لغريزمان، يبدو حزيناً محبطاً رأسه لأسفل يركض بدون معنى، إنه متضرر نفسياً بدون شك. المدرب لديه كل الحق في إجراء التغييرات متى أراد ولكن لا أشعر أنه ساعد غريزمان نفسياً فجزء من مهام المدير تقديم الدعم والمساعدة وهو ما أفتقده اللاعب ".\

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان تغيير المدرب في برشلونة وقدوم كيكي بدلاً من فالفيردي أدي الغرض منه، الوضع الحالي لم يعط الشعور بوجود تحسن وقد أثر ذلك بالتأكيد على غريزمان ".