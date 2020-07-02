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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاسارتي: ما نراه يشبه صورة كاريكاتورية لغريزمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
أعرب المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي عن إستيائه من طريقة تعامل المدرب كيكي سيتيين مع أنطوان غريزمان في برشلونة.
وقال لاسارتي في تصريحات نشرها موقع غول: "ما نراه يشبه صورة كاريكاتورية لغريزمان، يبدو حزيناً محبطاً رأسه لأسفل يركض بدون معنى، إنه متضرر نفسياً بدون شك. المدرب لديه كل الحق في إجراء التغييرات متى أراد ولكن لا أشعر أنه ساعد غريزمان نفسياً فجزء من مهام المدير تقديم الدعم والمساعدة وهو ما أفتقده اللاعب ".\
وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان تغيير المدرب في برشلونة وقدوم كيكي بدلاً من فالفيردي أدي الغرض منه، الوضع الحالي لم يعط الشعور بوجود تحسن وقد أثر ذلك بالتأكيد على غريزمان ".
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