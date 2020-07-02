إيكاردي: الإنتقال لباريس خطوة كبيرة للأمام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

عبر المهاجم الأرجنتيني ​ماورو إيكاردي​ عن سعادته بالإنتقال إلى نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي بصورة نهائية، معتبراً أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرته.

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وكان إيكاردي قد أمضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع النادي الباريسي، وتمكن من تسجيل 20 هدف في 31 مباراة لعبها مع الفريق.

وقال إيكاردي في حديث لموقع الفريق الرسمي :"كان من المهم أن أقوم بهذه الخطوة الكبيرة في مسيرتي، أنا بسن الـ 27 وقضيت وقت طويل في إيطاليا".

وتابع بالقول :"أردت المجيء إلى نادي مثل باريس سان جيرمان للفوز بالألقاب واللعب على أعلى مستوى، هذا ما دفعني للتغيير والتقدم في مسيرتي".