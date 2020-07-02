اخبار الرياضه

إيكاردي: الإنتقال لباريس خطوة كبيرة للأمام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيكاردي: الإنتقال لباريس خطوة كبيرة للأمام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

عبر المهاجم الأرجنتيني ​ماورو إيكاردي​ عن سعادته بالإنتقال إلى نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي بصورة نهائية، معتبراً أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرته.

Advertisements

وكان إيكاردي قد أمضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع النادي الباريسي، وتمكن من تسجيل 20 هدف في 31 مباراة لعبها مع الفريق.

وقال إيكاردي في حديث لموقع الفريق الرسمي :"كان من المهم أن أقوم بهذه الخطوة الكبيرة في مسيرتي، أنا بسن الـ 27 وقضيت وقت طويل في إيطاليا".

وتابع بالقول :"أردت المجيء إلى نادي مثل باريس سان جيرمان للفوز بالألقاب واللعب على أعلى مستوى، هذا ما دفعني للتغيير والتقدم في مسيرتي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيكاردي: الإنتقال لباريس خطوة كبيرة للأمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا