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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيكاردي: الإنتقال لباريس خطوة كبيرة للأمام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
عبر المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته بالإنتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بصورة نهائية، معتبراً أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرته.
وكان إيكاردي قد أمضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع النادي الباريسي، وتمكن من تسجيل 20 هدف في 31 مباراة لعبها مع الفريق.
وقال إيكاردي في حديث لموقع الفريق الرسمي :"كان من المهم أن أقوم بهذه الخطوة الكبيرة في مسيرتي، أنا بسن الـ 27 وقضيت وقت طويل في إيطاليا".
وتابع بالقول :"أردت المجيء إلى نادي مثل باريس سان جيرمان للفوز بالألقاب واللعب على أعلى مستوى، هذا ما دفعني للتغيير والتقدم في مسيرتي".
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