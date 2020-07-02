شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو - ردة فعل سيميوني عند دخول غريزمان في الوقت الإضافي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 تناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، يظهر خلاله ردة فعل مدرب ​أتلتيكو مدريد​ دييغو ​سيميوني​ عندما دخل المهاجم الفرنسي أنطوان ​غريزمان​ إلى المباراة في الوقت الإضافي.

وقد تفاجأ سيميوني بدخول لاعبه السابق في الدقائق الأخيرة من المباراة، في حين كان مهاجما أساسيا لأتلتيكو مدريد.

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