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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يتوقع صراعا رباعيا على اللقب الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
توقع الالماني يورغن كلوب الذي قاد فريقه ليفربول الى احراز لقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز للمرة الاولى منذ 30 عاما ان يكون الصراع رباعيا على التتويج بالبريميرليغ الموسم المقبل.
واعتبر كلوب أن الصراع على اللقب الموسم المقبل لن ينحصر بين ليفربول ومانشستر سيتي كما حصل في الموسمين المنصرمين بل رشح مانشستر يونايتد وتشيلسي للدخول في صلبه وقال في هذا الصدد: "مانشستر يونايتد آت بقوة، بعض الناس يعتقدون بانهم لا يملكون اي فرصة، لكننا رأينا مع اضافة لاعب او اثنين يستطيعون ان يكونوا اقوياء جدا والاكيد بانهم لن يكونوا أسوأ من الموسم الحالي كما هناك تشلسي ايضا".
واضاف: "لن ينحصر الامر بيننا وبين سيتي، في الموسمين الماضيين حصل هذا الامر، كما كان مانشستر سيتي في صلب المنافسة على اللقب منذ 4 او 5 سنوات".
ويأمل ليفربول في كسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط خلال الموسم (100) الذي حققه سيتي في 2017-2018.
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