شفاء ديوكوفيتش وزوجته من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

أكّد المكتب الإعلامي للنجم الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ أن الفحوصات الجديدة التي خضع لها مع زوجته أثبتت تخلصهما من ​فيروس كورونا​.



وقال بيان المكتب الإعلامي: "جاءت نتيجة فحص نوفاك ديوكوفيتش وزوجته ليلينا سلبية. لقد أثبتت ذلك نتائج الاختبارات بعد خضوعهما لفحص فيروس كورونا. لم يشعر نوفاك وايلينا بأية أعراض وقد خضعا للفحص بعد التشاور مع الأطباء".

وكان قد أعلن ديوكوفيتش في الـ23 من يونيو/حزيران الماضي إصابته بفيروس كورونا بعد تنظيمه جولة "أدريا" الاستعراضية الخيرية للتنس في منطقة البلقان (صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة) لبعض نجوم كرة المضرب.