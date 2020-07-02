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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء ديوكوفيتش وزوجته من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
أكّد المكتب الإعلامي للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أن الفحوصات الجديدة التي خضع لها مع زوجته أثبتت تخلصهما من فيروس كورونا.
وقال بيان المكتب الإعلامي: "جاءت نتيجة فحص نوفاك ديوكوفيتش وزوجته ليلينا سلبية. لقد أثبتت ذلك نتائج الاختبارات بعد خضوعهما لفحص فيروس كورونا. لم يشعر نوفاك وايلينا بأية أعراض وقد خضعا للفحص بعد التشاور مع الأطباء".
وكان قد أعلن ديوكوفيتش في الـ23 من يونيو/حزيران الماضي إصابته بفيروس كورونا بعد تنظيمه جولة "أدريا" الاستعراضية الخيرية للتنس في منطقة البلقان (صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة) لبعض نجوم كرة المضرب.
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