تشيلسي يعرض خدمات زوما على باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

كشفت شبكة TF1 الفرنسية أن نادي ​تشيلسي​ الإنكليزي قد عرض خدمات مدافعه ​كورت زوما​ على نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.

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وأشارت التقارير أن النادي الباريسي يقدر المدافع ويراه قادراً على ملئ الفراغ الذي سيولده رحيل القائد تياغو سيلفا عن الفريق.

وتضيف الشبكة أن إدارة البلوز مستعدة لبيع اللاعب مقابل 30 مليون يورو فقط، على أن يتم إستثمار المبلغ في صفقات جديدة.

وكان زوما قد شارك في 34 مباراة في جميع المسابقات في هذا الموسم حتى الآن، لكنه فقد مكانه كأساسي مؤخراً في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد.