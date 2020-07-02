- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي يعرض خدمات زوما على باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
كشفت شبكة TF1 الفرنسية أن نادي تشيلسي الإنكليزي قد عرض خدمات مدافعه كورت زوما على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت التقارير أن النادي الباريسي يقدر المدافع ويراه قادراً على ملئ الفراغ الذي سيولده رحيل القائد تياغو سيلفا عن الفريق.
وتضيف الشبكة أن إدارة البلوز مستعدة لبيع اللاعب مقابل 30 مليون يورو فقط، على أن يتم إستثمار المبلغ في صفقات جديدة.
وكان زوما قد شارك في 34 مباراة في جميع المسابقات في هذا الموسم حتى الآن، لكنه فقد مكانه كأساسي مؤخراً في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يعرض خدمات زوما على باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.