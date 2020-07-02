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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كريستنسن: لا أفكر سوى بتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
أكّد المدافع الدنماركي، كريستيان كريستنسن Andreas Christensen أنه لا يفكر بالرحيل عن صفوف نادي تشليسي خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.
وقال كريستنسن في تصريحات نشرتها شبكة سكاي: "لا أفكر بمكان آخر سوى ستامفورد بريدج، أبدا لم أخلق الشكوك حول حالتي في النادي، دائما ما وضعت كل تركيزي على تشيلسي".
وأضاف اللاعب الدنماركي: "في الموسم الماضي من الواضح أني مررت بفترة صعبة، لكن حاليا أنا ما زالت أحب أن أكون هنا، لم يتغير شيئا بهذا الخصوص".
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