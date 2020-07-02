كريستنسن: لا أفكر سوى بتشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

أكّد المدافع الدنماركي، ​كريستيان كريستنسن​ Andreas Christensen أنه لا يفكر بالرحيل عن صفوف نادي تشليسي خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.



وقال كريستنسن في تصريحات نشرتها شبكة سكاي: "لا أفكر بمكان آخر سوى ستامفورد بريدج، أبدا لم أخلق الشكوك حول حالتي في النادي، دائما ما وضعت كل تركيزي على ​تشيلسي​".

وأضاف اللاعب الدنماركي: "في الموسم الماضي من الواضح أني مررت بفترة صعبة، لكن حاليا أنا ما زالت أحب أن أكون هنا، لم يتغير شيئا بهذا الخصوص".