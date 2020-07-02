مورينيو: لن أتخلى عن لو سيلسو مقابل أي لاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

لفت جوزيه ​مورينيو​ مدرب ​توتنهام​ إلى أنه لن يستبدل اللاعب جيوفاني لو سيلسو حتى لو كان بديله برونو فرنانديز.



وقال مورينيو: "إذا كان جيوفاني لو سيلسو هو اللاعب الذي جاء إلى توتنهام بدلاً من برونو فرنانديز، لن استبدل جيوفاني لو سيلسو مقابل أي لاعب. لن أستبدل لو سيلسو بأي لاعب. ليس فقط لبرونو، ولكن لأي لاعب".

وأضاف: "أتذكر المباراة ضد ليفربول حين كان على مقاعد البدلاء، ودخل لمدة نصف ساعة وغير مجرى المباراة. الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تغيير النتيجة لأننا لم نكن محظوظين للغاية، لكنه غير المباراة".