إعلان جدول مباريات الجولات المتبقية من الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

أصدرت لجنة المسابقات في ​رابطة الدوري السعودي للمحترفين​ جدول بمباريات الجولات المتبقية من الدوري للموسم الجاري 2019-2020 بعد توقف النشاط الرياضي منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.



ووفقا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من آب/أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 ايلول/سبتمبر المقبل.

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ستشهد الجولة 23 إقامة ديربي الرياض بين ​النصر​ و​الهلال​ في الخامس من آب/ أغسطس ويوم 9 من الشهر نفسه سيشهد اقامة ديربي جدة بين ​الاهلي​ و​الاتحاد​ ضمن الجولة 24 ويواجه الاتحاد نظيره النصر يوم 4 ايلول /سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 29 .