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إعلان جدول مباريات الجولات المتبقية من الدوري السعودي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان جدول مباريات الجولات المتبقية من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

أصدرت لجنة المسابقات في ​رابطة الدوري السعودي للمحترفين​ جدول بمباريات الجولات المتبقية من الدوري للموسم الجاري 2019-2020 بعد توقف النشاط الرياضي منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس .

ووفقا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من آب/أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 ايلول/سبتمبر المقبل.

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ستشهد الجولة 23 إقامة ديربي الرياض بين ​النصر​ و​الهلال​ في الخامس من آب/ أغسطس ويوم 9 من الشهر نفسه سيشهد اقامة ديربي جدة بين ​الاهلي​ و​الاتحاد​ ضمن الجولة 24 ويواجه الاتحاد نظيره النصر يوم 4 ايلول /سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 29 .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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