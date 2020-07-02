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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان جدول مباريات الجولات المتبقية من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول بمباريات الجولات المتبقية من الدوري للموسم الجاري 2019-2020 بعد توقف النشاط الرياضي منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
ووفقا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من آب/أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 ايلول/سبتمبر المقبل.
ستشهد الجولة 23 إقامة ديربي الرياض بين النصر والهلال في الخامس من آب/ أغسطس ويوم 9 من الشهر نفسه سيشهد اقامة ديربي جدة بين الاهلي والاتحاد ضمن الجولة 24 ويواجه الاتحاد نظيره النصر يوم 4 ايلول /سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 29 .
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