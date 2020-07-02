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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيروود: صفقة غريليش إلى اليونايتد أغلقت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
كشف مدرب نادي أستون فيلا الإنكليزي السابق تيم شيروود أن نادي مانشستر يونايتد سيضم نجم الفيلانز وقائد الفريق جاك غريليش في الفترة القادمة.
ويأتي حديث شيروود في وقت تتحدث فيه الصحافة عن إقتراب صاحب الـ 24 عاماً من ملعب الأولد ترافورد والإنضمام لكتيبة الشياطين الحمر.
وقال شيروود في هذا الصدد :"أعتقد أن صفقة جاك غريليش تمت بالفعل، إنه لاعب يحتاجه مانشستر يونايتد، وأرى بصدق أن ناديا واحدا يناسب هذا اللاعب".
وتابع قائلاً :"لا يمكنه البقاء في أستون فيلا، فهو بحاجة لتطوير مسيرته، أعتقد أنه وقع لمانشستر يونايتد".
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