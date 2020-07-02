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شيروود: صفقة غريليش إلى اليونايتد أغلقت 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

كشف مدرب نادي أستون فيلا الإنكليزي السابق ​تيم شيروود​ أن نادي ​مانشستر يونايتد​ سيضم نجم الفيلانز وقائد الفريق ​جاك غريليش​ في الفترة القادمة.

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ويأتي حديث شيروود في وقت تتحدث فيه الصحافة عن إقتراب صاحب الـ 24 عاماً من ملعب الأولد ترافورد والإنضمام لكتيبة الشياطين الحمر.

وقال شيروود في هذا الصدد :"أعتقد أن صفقة جاك غريليش تمت بالفعل، إنه لاعب يحتاجه مانشستر يونايتد، وأرى بصدق أن ناديا واحدا يناسب هذا اللاعب".

وتابع قائلاً :"لا يمكنه البقاء في أستون فيلا، فهو بحاجة لتطوير مسيرته، أعتقد أنه وقع لمانشستر يونايتد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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