شيروود: صفقة غريليش إلى اليونايتد أغلقت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

كشف مدرب نادي أستون فيلا الإنكليزي السابق ​تيم شيروود​ أن نادي ​مانشستر يونايتد​ سيضم نجم الفيلانز وقائد الفريق ​جاك غريليش​ في الفترة القادمة.

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ويأتي حديث شيروود في وقت تتحدث فيه الصحافة عن إقتراب صاحب الـ 24 عاماً من ملعب الأولد ترافورد والإنضمام لكتيبة الشياطين الحمر.

وقال شيروود في هذا الصدد :"أعتقد أن صفقة جاك غريليش تمت بالفعل، إنه لاعب يحتاجه مانشستر يونايتد، وأرى بصدق أن ناديا واحدا يناسب هذا اللاعب".

وتابع قائلاً :"لا يمكنه البقاء في أستون فيلا، فهو بحاجة لتطوير مسيرته، أعتقد أنه وقع لمانشستر يونايتد".