ارنولد: مساعدة هندرسون جعلتني لاعبا أفضل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

تحدث اللاعب ترينت ألكسندر ​أرنولد​ عن المساعدة التي تلقاها من قائد ​ليفربول​ جوردان ​هندرسون​ من أجل التغلب على مخاوفه في وقت مبكر من مسيرته مع الريدز.



وقال أرنولد: "لم أكن أبدًا على علاقة رائعة مع أي من الفتيان لأنني كنت دائمًا هادئًا، لكن هندرسون جعلني مرتاحًا. لقد جعلني لا أخاف من ارتكاب الأخطاء، ولا أشعر أنني لست موهوبًا مثل الفتيان الآخرين".

وأضاف: "بعد ذلك لم أكن أفرط في التفكير في طلب الكرة، لذلك كنت أخوض المزيد من المخاطر، ومن خلال القيام بذلك، أصبحت لاعبًا أفضل".