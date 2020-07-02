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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارنولد: مساعدة هندرسون جعلتني لاعبا أفضل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
تحدث اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد عن المساعدة التي تلقاها من قائد ليفربول جوردان هندرسون من أجل التغلب على مخاوفه في وقت مبكر من مسيرته مع الريدز.
وقال أرنولد: "لم أكن أبدًا على علاقة رائعة مع أي من الفتيان لأنني كنت دائمًا هادئًا، لكن هندرسون جعلني مرتاحًا. لقد جعلني لا أخاف من ارتكاب الأخطاء، ولا أشعر أنني لست موهوبًا مثل الفتيان الآخرين".
وأضاف: "بعد ذلك لم أكن أفرط في التفكير في طلب الكرة، لذلك كنت أخوض المزيد من المخاطر، ومن خلال القيام بذلك، أصبحت لاعبًا أفضل".
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