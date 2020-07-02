شكرا لقرائتكم هل يكون أمح كلمة السر فى ضم أحمد حجازى للأهلى على طريقة كهربا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر أمح الدولي، أحد كبار مشجعى النادى الأهلي، مفاجأة كبرى بأن أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزي، هو الصفقة المقبلة للقلعة الحمراء، فى الموسم المقبل.

وأوضح أمح أنه سيحاول إنهاء الصفقة خلال هذه الأيام، مؤكدا أنه سيحصل على نسبته من الصفقة بعد جلسة ستجمعه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي.

واحتفل أحمد حجازى بمباراته رقم 100 مع فريقه ويست بروميتش ألبيون والتى شارك فيها وانتهت بفوز كبير على مضيفه فريق شيفيلد وينزداى بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الأربعاء، فى ختام منافسات الجولة الـ40 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "شامبيونشيب".

وكان مسئولو الأهلى حاولوا إقناع أحمد حجازى بالعودة للفريق في يناير الماضى والفترة الحالية، إلا أن اللاعب تمسك باستمرار رحلته الاحترافية في أوروبا والدورى الإنجليزى رافضا فكرة العودة حاليا، مؤكدا أن القلعة الحمراء ستكون وجهته المقبلة حال الرجوع.

تعهد أمح الدولى بإنهاء صفقة حجازى يذكرنا بما قاله عن محمود عبد المنعم كهربا أثناء تواجده في الزمالك، بأنه سيتعاقد معه وهييجى الأهلى، الأمر الذى استهان به الكثير من جماهير الزمالك ومسئوليه في ذلك الوقت.

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وبعد فترة قليل، سافر محمود كهربا إلى البرتغال وانضم لنادى أفيس البرتغالى ثم عاد بعد 6 أشهر ووقع للنادى الأهلى في يناير الماضى.

واحتفل أمح الدولى مع محمود كهربا بعد تواجد اللاعب فى مقر القلعة الحمراء للتوقيع ومن ثم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى، ونشرت صفحة الأهلى عبر تويتر جانب من وجود أمح بجانب كهربا فى سيارة الاخير مرتدياً البدلة .

وغادر كهربا مقر الأهلى بعد التوقيع الرسمى بحضور أمح، الذى توقع تألق الجناح الدولى بشكل كبير مع الفريق الأحمر، معلنا أنه كان له دور كبير فى إتمام الصفقة.