شكرا لقرائتكم نادى مصر يعلن سلبية العينة الثانية للاعبين من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى مصر عبر صفحته الرسمية على إنستجرام عن سلبية العينة الثانية التى أجراها اللاعبين و الجهاز الفنى و الإدارى من فيروس كورونا ، تمهيدا لعودة النشاط و إستئناف الدورى فى المرحلة المقبلة بعد التراجع عن قرار الإنسحاب من الدورى و إجراء المسحات لجميع اللاعبين .



نادى مصر

خضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحة كورونا، الأولى، السبت، فى إطار الاستعدادات لعودة التدريبات الجماعية للفريق، بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

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وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.

كما طلب مسئولو نادى مصر من اتحاد الكرة فى الخطاب المرسل إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذى، محاولة تذليل العقبات التى تواجه النادى من أجل عودة مميزة لاستئناف النشاط الكروى.