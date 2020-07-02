شكرا لقرائتكم محمد حسن يرفض التفاوض مع الأندية انتظارا لموقف الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي محمد حسن لاعب وسط الزمالك عدة عروض من اندية داخل مصر للانتقال اليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن اللاعب رفض التفاوض مع تلك الأندية انتظارا لموقف الزمالك من بقاءه أو رحيله في الموسم المقبل، في ظل تردد أنباء عن حصول الزمالك علي توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، وهو ما يجعل فرص مشاركته في المباريات صعبة في ظل تواجد التونسي الدولي فرجاني ساسي وطارق حامد .

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من ناحية اخري أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك انه تم تأجيل موعد خضوع لاعبي الفريق الأول لمسحة كورونا والتي كان مقررا لها اليوم، حيث ستقام غدا الجمعة او بعد غد السبت، علي ان يخوض الفريق تدريبه الأول احد أيام السبت او الاحد المقبلين وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

في نفس السياق بدأ مسئولو الزمالك في إجراءات عودة الثلاثي الأجنبي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي من بلادهم تونس والمغرب استعدادا لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، كذلك لخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان علي صحتهم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثي خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة امس بعودة الفريق للتدريبات، ويحرص الجهاز الفني والإداري للزمالك علي الاطمئنان علي الثلاثي خلال تواجدهم في بلادهم وتنفيذ برنامج التدريب الخاص بالفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.